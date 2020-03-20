Кальянщик и администратор бара на Фонтанке ограбили аргентинца

20 Март 2020 2020-03-20T11:04:50+03:00

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Петербургские полицейские задержали двух работников музыкального бара на Фонтанке, которых подозревают в ограблении гостя из Аргентины. На то, что ему сначала принесли огромный счет, а потом брызнули в лицо из баллончика и отобрали деньги, иностранец пожаловался ранним утром 19 марта.

- В 4:03 поступило сообщение от гражданина Аргентины, что в баре сотрудники заведения запросили несуществующий счет в 82 380 рублей, ударили его, прыснули чем-то в глаза и забрали деньги, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Сам иностранец к этому времени был уже дома у подруги, у которой живет в Петербурге. На вызов приехали полицейские , которые отвезли аргентинца в отделение. Там, через переводчика, он рассказал, что вечером среды отдыхал в баре, где выпивал спиртное. Когда собрался уходить, ему принесли огромный счет. Он отдал 7 500 рублей и хотел уйти, но два работника бара настояли поехать с ним домой. Там, брызнув из перцового баллончика в лицо, что подтверждено справкой из глазной травмы, отобрали еще 75 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали кальянщика и администратора заведения. Их допросили. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU