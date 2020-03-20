Волонтеры помогут петербуржцам, находящимся на карантине

20 Март 2020 2020-03-20T11:20:55+03:00

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В связи с пандемией коронавируса, многие жители Петербурга самоизолировались, чтобы не подвергаться риску заражения. Как стало известно в пятницу, 20 марта, в Северной столице начали работу члены организации «Волонтеры-медики». Они будут оказывать помощь пожилому населению города, которые оказались на карантине или не имеют возможности выйти на улицу.

- Эта помощь должна быть своевременной и качественной. При этом важно уделить внимание психологическому состоянию граждан, чтобы среди них не сеялась и не распространялась паника. Тем более в условиях распространения ложной и недостоверной информации, - отмечает Георгий Борисов, руководитель Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга.

Задача волонтеров – помогать гражданам из группы риска, уязвимых для заражения коронавирусом: пожилым людям, одиноким пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны. Все волонтеры пройдут дистанционное и очное обучение. Для безопасности активисты не будут заходить в дома, а также будут обеспечены необходимыми средствами защиты. Присоединиться к команде волонтеров могут жители города от 18 до 50 лет и с отсутствием хронических заболеваний.

Обратиться за помощью можно по телефону горячей линии 8 800 200 3411.

ИСТОЧНИК KP.RU