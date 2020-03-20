В Смольном пройдут совещание по мерам поддержки бизнеса в условиях коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T11:24:35+03:00

Ранее коммерсанты заявляли, что без помощи им грозит закрытие и увольнение персонала

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В ближайшие выходные, 21 и 22 марта, на базе Оперативного штаба по нераспространению коронавируса в Петербурге пройдет серия совещаний с представителями малого и среднего бизнеса, который ждет поддержки в трудное время.

- Основная задача - провести подготовку комплексных мер, направленных на поддержку бизнеса. В работу будет вовлечено экспертное сообщество, - сообщает пресс-служба Смольного.

От самих коммерсантов ждут предложений, которые можно подать он-лайн в группах «Комитет по экономической политике» и «Промышленность, инновации и торговля» ВКонтакте. Ряд консультаций также пройдет по интернету, а другие – в привычном режиме.

Главная цель - не допустить спекуляций и роста цен, сохранить стабильность на рынке труда, обеспечить наличие продуктов, лекарств, топлива в городе.

Отметим, что накануне в пресс-центре «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» состоялся круглый стол, на котором представители бизнеса объяснили, чего хотят от города.

Рестораторы, отельеры и представители сферы развлечений, которые страдают от оттока посетителей, просят помочь с кредитами, отсрочить оплату коммунальных платежей, налогов и снизить ставки по аренде.

ИСТОЧНИК KP.RU