Кинотеатры Петербурга с 20 марта закрылись на карантин
В режиме повышенной осторожности и профилактики распространения коронавирусной инфекции в Петербурге закрылись несколько крупных кинотеатров. С 20 марта 2020 года кинозалы сети «Мираж Синема» приостановили показы фильмов на неопределенное время.
- Дорогие зрители Петербурга, в соответствии с постановлением правительства города «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» сеть кинотеатров приостанавливает публичную демонстрацию фильмов, - говорится в официальном заявлении компании.
Так, закрываются 10 кинотеатров по адресам: Большой проспект Петроградской стороны 35, «Гулливер», «Ульянка», «Озерки», «Атлантик Сити», «Международный», «Балкания nova», «Европолис», «Монпансье» и «Ока» в Колпино.
Ранее сообщалось, что некоторые городские кинотеатры все же будут работать, однако с ограничением билетов на сеанс – не более 50. Однако 20 марта стало известно, что и объединенная сеть кинотеатров отменила показы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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