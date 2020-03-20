Кинотеатры Петербурга с 20 марта закрылись на карантин

20 Март 2020 2020-03-20T12:01:25+03:00

Когда будут возобновлены показы, пока не известно

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В режиме повышенной осторожности и профилактики распространения коронавирусной инфекции в Петербурге закрылись несколько крупных кинотеатров. С 20 марта 2020 года кинозалы сети «Мираж Синема» приостановили показы фильмов на неопределенное время.

- Дорогие зрители Петербурга, в соответствии с постановлением правительства города «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» сеть кинотеатров приостанавливает публичную демонстрацию фильмов, - говорится в официальном заявлении компании.

Так, закрываются 10 кинотеатров по адресам: Большой проспект Петроградской стороны 35, «Гулливер», «Ульянка», «Озерки», «Атлантик Сити», «Международный», «Балкания nova», «Европолис», «Монпансье» и «Ока» в Колпино.

Ранее сообщалось, что некоторые городские кинотеатры все же будут работать, однако с ограничением билетов на сеанс – не более 50. Однако 20 марта стало известно, что и объединенная сеть кинотеатров отменила показы.

ИСТОЧНИК KP.RU