«Отец года» с маленьким сыном утроил вандализм в петербургском лифте

20 Март 2020 2020-03-20T11:53:02+03:00

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Пользователи социальных сетей обсуждают «отца года», который объявился в Петербурге. В пятницу, 20 марта, в интернете появилось видео с камеры наблюдения из лифта одного многоквартирного дома. На нем мужчина с признаками алкогольного опьянения пытается оторвать зеркало, чтобы забрать домой. А вместо этого осыпает ребенка опасными осколками.

- 15 марта какой-то мордоворот - судя по голосу, пьяный - ехал в лифте с маленьким сыном. В какой-то момент индивидуум решил, что у них в квартире не хватает зеркала и попытался его оторвать, - прокомментировал видео автор публикации.

На кадрах, после того, как мужчина начал отрывать зеркало, мальчик несколько раз предупредил отца о том, что тот может пораниться. Однако пьяный петербуржец не стал слушать ребенка. А зря. После очередного усилия, зеркало лопается и разлетается в дребезги, а осколки разлетаются по всему лифту, в том числе и в мальчика.

Пострадал ли ребенок от вандализма отца, не известно. Пользователи сети возмущаются поведением мужчины и отмечают, что он подает очень плохой пример сыну.

ИСТОЧНИК KP.RU