На время увеличенных каникул школьников из Ленобласти изолируют в детских лагерях

20 Март 2020 2020-03-20T11:55:59+03:00

Власти Ленобласти решили отправить школьников в лагеря на время каникул. Фото: Артем КИЛЬКИН

Учреждения решили не закрывать, как в Петербурге, а наоборот отправить детей подальше от опасности

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Власти Ленинградской области, как и других регионов России, решили продлить школьные каникулы, дабы оградить детей от коронавируса. Однако многим ученикам просто не с кем сидеть дома. Поэтому школьные каникулы детские лагеря Ленобласти будут принимать весеннюю смену.

- В социальном блоке администрации и региональном Роспотребнадзоре считают, что в условиях угрозы распространения коронавируса даже хорошо на 10 дней изолировать здоровых детей в безопасном месте, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

А вот посетителей в лагеря во время смены не пустят, ведь родители, приехавшие навестить детей, могут быть переносчиками болезни.

В Петербурге же решили ровно наоборот, поэтому все оздоровительные лагеря во время удлиненных до трех недель школьных каникул работать не будут.

- Лучше перестраховаться. Дети могут быть носителями без признаков болезни, - завил губернатор города Александр Беглов после визита в НИИ гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU