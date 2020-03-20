На время увеличенных каникул школьников из Ленобласти изолируют в детских лагерях
Власти Ленинградской области, как и других регионов России, решили продлить школьные каникулы, дабы оградить детей от коронавируса. Однако многим ученикам просто не с кем сидеть дома. Поэтому школьные каникулы детские лагеря Ленобласти будут принимать весеннюю смену.
- В социальном блоке администрации и региональном Роспотребнадзоре считают, что в условиях угрозы распространения коронавируса даже хорошо на 10 дней изолировать здоровых детей в безопасном месте, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
А вот посетителей в лагеря во время смены не пустят, ведь родители, приехавшие навестить детей, могут быть переносчиками болезни.
В Петербурге же решили ровно наоборот, поэтому все оздоровительные лагеря во время удлиненных до трех недель школьных каникул работать не будут.
- Лучше перестраховаться. Дети могут быть носителями без признаков болезни, - завил губернатор города Александр Беглов после визита в НИИ гриппа.
ИСТОЧНИК KP.RU