В Ленобласти ищут 12-летнего мальчика, не вернувшегося из школы

20 Март 2020 2020-03-20T12:10:54+03:00

В Ленинградской области разыскивают 12-летнего мальчика, который не вернулся из школы / Фото: "Лиза Алерт"

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Полиция и волонтеры Ленинградской области разыскивают 12-летнего мальчика, пропавшего в пятницу, 19 марта. Ребенок исчез в поселке Янега, расположенном в Лодейнопольском районе. Тревогу забила опекун школьника, 36-летняя местная жительница. Как она пояснила, утром ребенок ушел в школу, но после уроков не вернулся.

Ориентировка мальчика распространена по социальным сетях / Фото: "Лиза Алерт"

- Около 8 часов утра в четверг, 19 марта, 12-летний Николай Тропин вышел из дома и отправился в школу. После уроков ребенок не вернулся. В 23:55 часов опекун обратилась в дежурную часть полиции с заявлением о пропаже человека, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Пропавший мальчик худой, ростом 147 сантиметров, волосы светлые и короткие. В день исчезновения он был одет в коричневую куртку с мехом на капюшоне, черные брюки, фиолетовые сапоги и черную шапку. С собой у него был черный рюкзак с красным крестом.

ИСТОЧНИК KP.RU