Суд по делу «Сети» в Петербурге откладывается из-за карантина

20 Март 2020 2020-03-20T12:24:32+03:00

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Петербургские суды с 19 марта по 10 апреля ограничили работу в связи с пандемией коронавируса. Остановлен личный прием граждан, а также перенесены заседания, которые не относятся к категории – безотлагательных. Как стало известно в пятницу, 20 марта, рассмотрение уголовного дела «Сети» также откладывается на месяц.

- Рассмотрение уголовного дела в отношении Филинкова и Бояршинова ("Сеть") в соответствии с постановлением президиума ВС РФ от 18.03.2020 года и в связи с угрозой распространения на территории РФ коронавирусной инфекции приостанавливается, - сообщила объединенная пресс-служба судов.

Судебное заседание, назначенное на 23 марта, откладывается ориентировочно на 21 апреля.

Напомним, что громкое дело «Сети», которое берет истоки из Пензы, продолжается и в Петербурге. По последним данным прокурора, члены группировки планировали взрывать отделения полиции и устроить государственный переворот.

ИСТОЧНИК KP.RU