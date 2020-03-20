"Газеты не понадобятся": главный технолог Сясьского ЦБК пообещал обеспечить всех туалетной бумагой и предложил купить 3-метровый рулон особо запасливым
Нездоровый ажиотаж со спросом на туалетную бумагу, вызвал ироничную реакцию на Сясьском целюллозно-бумажном комбинате. Предприятие из Ленобласти, которое является одним из крупнейших производителей продукта, заверяет, что рулончиков хватит всем. А главный технолог завода даже записал убедительное видео, опубликованное пресс-службой правительства Ленобласти.
- В еде можете себя не ограничивать, газет покупать не придется. Если наших граждан успокаивает запас туалетной бумаги дома - хорошо, пусть. А тем, кто решил всерьез запастись, предлагаю купить большие, 3-метровые рулоны. Их хватит надолго, - пошутил главный технолог Сясьского ЦБК Денис Головчанский.
Он рассказал, что в сутки на производстве делают 1 миллион и 800 тысяч стандартных рулончиков бумаги, поэтому дефицита товара в магазинах не будет: «Мы обеспечим всех». А еще бумага мягкая и не портится, так что закупившиеся будут долго спокойны.
ЦБК из Ленобасти пообещал обеспечить всех туалетной бумагой.Видео: Сясьский ЦБК / пресс-служба правительства Ленобласти
ИСТОЧНИК KP.RU