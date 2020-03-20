В Пулково открылся пункт сдали анализов на коронавирус

20 Март 2020 2020-03-20T12:38:21+03:00

Пассажиры аэропорта смогут получить результат тестирования на электронную почту или по смс

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В Пулково открылся мобильный пункт сдали анализов для диагностики коронавирусной инфекции. С 20 марта в петербургском аэропорту начала работать стойка, организованная сотрудниками Роспотребнадзора и центра гигиены и эпидемиологии города. Пункт работает с 11 утра до 16 вечера каждый день.

- Для прохождения процедуры необходимо зарегистрироваться на специальной стойке информации в зале прилета Пулково, на 1 этаже. Тест проводится в мобильном пункте, расположенном напротив входа в терминал аэропорта, и включает забор биоматериала из носоглотки ватным тампоном, -сообщили в воздушной гавани Петербурга.

Пройти тестирование могут все желающие. Результаты анализов будут рассылаться на электронную почту или смс-уведомлением на номер мобильного телефона.

Также в аэропорту создан оперативный штаб по вопросам вируса. Во всех помещениях Пулково проводится усиленный режим уборки, обеззараживание воздуха, а сотрудники получают маски, перчатки, антисептические салфетки и гели.

ИСТОЧНИК KP.RU