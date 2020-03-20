Появилось видео и фото сгоревшего BMW на КАДе
Смертельное ДТП произошло в ночь на пятницу на 47 километре внутренней части Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга. Неподалеку от съезда к МЕГЕ-Дыбенко BMW на полном ходу влетел в самосвал дорожных служб, занимавшийся уборкой.
- Водитель, управляя автомобилем BMW 520i (2016 года выпуска) при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с двигавшемся впереди в попутном направлении грузовиком, - сообщал отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
От удара иномарка вспыхнула. Водителя BMW достать из салона не получилось, он сгорел заживо. Тело из салона пришлось доставать при помощи спасателей, которые срезали крышу с обгоревшего кузова легковушки. Позднее в соцсетях появилось видео и фото последствий страшной аварии.
Сейчас в причинах и обстоятельствах дорожного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
На КАД в Петербурге сгорел BMW с водителем.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU