Новость о смерти женщины от коронавируса в Петербурге оказалась фейком
Комитет здравоохранения назвал фейком новость о том, что в Петербурге умерла пожилая женщина от новой коронавирусной инфекции. Как стало известно в пятницу, 20 марта, в социальных сетях появилась заметка о том, что городе появилась первая жертва китайской пневмонии. Однако, как пояснил главный врач Боткинской больницы Денис Гусев – это ложь.
- Я, как главный врач, официально заявляю, что это не правда. Все пациенты с выявленным диагнозом находятся в удовлетворительном состоянии. В реанимации людей с коронавирусной инфекцией нет, - заявил Гусев.
На утро пятницы, 20 марта, в больнице Боткина находились 321 человек с подозрением на коронавирус, в том числе 18 детей. В четверг, 19 марта, в больницу были госпитализированы 47 человек с подозрением на инфекцию.
Также в палатах с подтвержденным диагнозом нового вируса находятся восемь пациентов. Одна из них – жительница Кудрово.
Врачи Боткинской больницы опровергли смерть пациентки от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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