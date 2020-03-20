Новость о смерти женщины от коронавируса в Петербурге оказалась фейком

20 Март 2020 2020-03-20T13:30:10+03:00

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Комитет здравоохранения назвал фейком новость о том, что в Петербурге умерла пожилая женщина от новой коронавирусной инфекции. Как стало известно в пятницу, 20 марта, в социальных сетях появилась заметка о том, что городе появилась первая жертва китайской пневмонии. Однако, как пояснил главный врач Боткинской больницы Денис Гусев – это ложь.

- Я, как главный врач, официально заявляю, что это не правда. Все пациенты с выявленным диагнозом находятся в удовлетворительном состоянии. В реанимации людей с коронавирусной инфекцией нет, - заявил Гусев.

На утро пятницы, 20 марта, в больнице Боткина находились 321 человек с подозрением на коронавирус, в том числе 18 детей. В четверг, 19 марта, в больницу были госпитализированы 47 человек с подозрением на инфекцию.

Также в палатах с подтвержденным диагнозом нового вируса находятся восемь пациентов. Одна из них – жительница Кудрово.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/767695" frameborder="0"></iframe> Врачи Боткинской больницы опровергли смерть пациентки от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU