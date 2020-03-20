160 миллиардов рублей потратят на транспортную реформу в Петербурге

20 Март 2020 2020-03-20T13:54:11+03:00

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Петербург собирается потратить на транспортную реформу 160 миллиардов рублей. Это следует из план-графика, который был обновлен на сайте госзакупок неделю назад. Как пояснили в «Питертранспорт», указанная сумма рассчитана только на первый этап.

- Планируется, что не больше, чем за эту стоимость, перевозчики будут обслуживать 364 маршрута, в том числе 50 маршрутов, которые сейчас обслуживает «Пассажиравтотранс», и 90 новых, 85 из которых - на замену «коммерческих» маршрутов, - пояснил источник.

Перевозчикам нужно будет подготовить от 20 до сотни единиц низкопольной техники, суммарно более 2,6 тысяч автобусов, из которых около 1,8 тысяч должны быть большого класса.

Известно, что после реформы в Петербурге почти вдвое сократится количество маршрутов и на треть транспортных средств. При этом планируется ввести бесплатную пересадку для пассажиров, которые лишатся прямых маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU