Театры и музеи Ленобласти продолжат работать в условиях карантина

20 Март 2020 2020-03-20T14:07:22+03:00

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В связи с пандемией коронавируса в Петербурге введено ограничение на общественные мероприятия, где больше 50 человек, в Ленинградской области – до 100 человек. Так, 20 марта, администрация региона приняла решение закрыть на карантин свои театры, расположенные на территории Северной столицы. Однако в районах области работа продолжится.

- Работа театров и музеев будет ограничена только количеством посетителей - не более 100. В музеях правильную посещаемость от следят по выходным билетам, на театральные представления в продажу передадут не более 90 билетов, - пояснили в администрации 47-го региона.

Также в Ленобласти, как и по всей России, продлили весенние каникулы для школьников с 23 марта по 12 апреля. При этом с 30 марта дети будут находиться на дистанционном обучении.

Что касается детских лагерей Ленобласти, то они будут работать во время весенних каникул. Однако посетителей, в первую очередь родителей, к ним пускать не будут, так как они могут быть переносчиками болезней.

ИСТОЧНИК KP.RU