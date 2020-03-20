2020-03-20T14:24:19+03:00
Общество

В Мурино и Кудрово начали работать мобильные пункты тестирования на коронавирус

А всего таких автоамбулаторий во Всеволожском районе Ленобласти – восемь
Петр КИБЕР
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В Ленобласти начали работать мобильные тест-пункты на коронавирус. Фото: администрация Всеволожского района ЛенобластиВ Ленобласти начали работать мобильные тест-пункты на коронавирус. Фото: администрация Всеволожского района Ленобласти
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В Ленинградской области начали работать передвижные амбулатории, в которых все желающие могут сдать тест на наличие коронавирсной инфекции COVID-19. Всего таких мобильных пунктов восемь, а первые два с утра были замечены в Кудрово и Девяткино.

- Лаборатория разместилась на парковке у бывшего магазина SPAR на Ленинградской, 1 в Кудрово и начала прием в девять утра. По словам медиков, накануне пункт посетили 19 жителей Заневского городского поселения. Никакого ажиотажа нет, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

После сдачи теста на вирус человеку придется подождать три-четыре дня, пока будут готовы результаты проверки анализов. Если все в порядке и он здоров, то ничего сообщать не будут А вот если коронавирус подтвердится, то больному пришлют уведомление по СМС.

Работать амбулатория в Кудрово будет всю следующую неделю с 9:00 до 11:00 по будням. Сдать анализы могут все желающие, с собой надо взять паспорт и медицинский полис.

Отметим, что мобильный тест-пункт появился с 20 марта и в петербургском аэропорту Пулково.

ИСТОЧНИК KP.RU

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