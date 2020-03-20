Потребление водопроводной в Ленобласти увеличилось на 13 процентов

20 Март 2020 2020-03-20T14:44:25+03:00

С начала марта местные жители стали чаще мыть руки

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Потребление водопроводной воды у населения в районах Ленобласти с начала марта увеличилось в среднем на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущих месяцев. Такое наблюдение сделала администрация 47-го района, которым поделилась в пятницу, 20 марта.

- Жители Ленобласти моют руки тщательнее, - отметили в правительстве региона.

При этом по адресам, где располагаются юридические лица, по статистике водоканала Ленобласти, снизилось потребление воды. Специалисты связывают эти изменения с переходом на дистанционный режим работы ряда компаний, школьников и студентов региона в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Напомним, что школы региона поддержали продление весенних каникул до 12 марта. Дети смогут отправиться в лечебные детские лагеря, которые продолжат работать, в отличии от лагерей Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU