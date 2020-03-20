20 Март 2020 2020-03-20T15:17:53+03:00

Коронавирус в Санкт-Петербурге, новости на 20 марта 2020 года: Плюс один заболевший. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на 20 марта 2020 года

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Санкт-Петербург почти неделю на карантине: закрыты театры, кинотеатры, отменены все массовые мероприятия свыше 50 человек. Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается стабильной, и мы собрали последние новости по теме на 30 марта 2020 года.

За минувшие сутки, как сообщили в оперативном штабе, в Петербурге подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции. Заболевшая - сотрудница компании «Турбинные технологии ААЭМ», являющейся «дочкой» «Росатома». Таким образом в Петербурге коронавирус обнаружен у 10 человек. С COVID-19 в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина находится 8 петербуржцев и пациентка из Ленинградской области.

Также накануне, 19 марта 2020 года, в Санкт-Петербурге выписали итальянского студента Рикардо, из-за которого пришлось закрывать на карантин целое медобщежитие. Как себя чувствуют выздоровевшие, читайте в нашем специальном репортаже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/767695" frameborder="0"></iframe> Врачи Боткинской больницы опровергли смерть пациентки от коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU