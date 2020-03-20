Коронавирус в Санкт-Петербурге, новости на 20 марта 2020 года: Плюс один заболевший
Санкт-Петербург почти неделю на карантине: закрыты театры, кинотеатры, отменены все массовые мероприятия свыше 50 человек. Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается стабильной, и мы собрали последние новости по теме на 30 марта 2020 года.
За минувшие сутки, как сообщили в оперативном штабе, в Петербурге подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции. Заболевшая - сотрудница компании «Турбинные технологии ААЭМ», являющейся «дочкой» «Росатома». Таким образом в Петербурге коронавирус обнаружен у 10 человек. С COVID-19 в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина находится 8 петербуржцев и пациентка из Ленинградской области.
Также накануне, 19 марта 2020 года, в Санкт-Петербурге выписали итальянского студента Рикардо, из-за которого пришлось закрывать на карантин целое медобщежитие. Как себя чувствуют выздоровевшие, читайте в нашем специальном репортаже.
Врачи Боткинской больницы опровергли смерть пациентки от коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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