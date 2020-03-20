В Петродворце нашли опасную мину времен Великой Отечественной войны
Опасный боеприпас нашли в городе Петродворец, что под Петербургом. В четверг, 19 марта, в дежурную часть Росгвардии поступил экстренный звонок. Очевидцы сообщили, что возле предприятия, расположенного на Фабричной улице, во время уборки территории обнаружили предмет, похожий на военную мину.
- Работы были сразу прекращены, опасный участок оцеплен, люди удалены на безопасное расстояние. На место происшествия незамедлительно прибыла дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН, - рассказали в главном управлении Росгвардии.
Специалисты-взрывотехники обследовали находку и установили, что это минометная мина калибра 82 миллиметров времен Великой Отечественной войны. Боеприпас представлял опасность для окружающих, так как в его корпусе сохранилось взрывчатое вещество, а сам он был покрыт сильной коррозией.
Взрывотехники ОМОН вывезли боеприпас на специализированный полигон, расположенный в Ленинградской области, где с соблюдением необходимых мер предосторожности уничтожили.
ИСТОЧНИК KP.RU