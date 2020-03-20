В Пулково закрыли одну из галерей международного терминала

20 Март 2020 2020-03-20T16:03:29+03:00

Решение связано с отменой рейсов и снижением пассажиропотока

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Петербургский аэропорт Пулково закрыл одну из галерей терминала. Такое решение из-за снижения пассажиропотока приняла управляющая компания. Это сделано для оптимизации работы воздушной гавани.

- С 20 марта 2020 года временно закрыта северная посадочная галерея, обслуживающая часть международных рейсов. Основной терминал, обслуживающий международные и внутренние рейсы, продолжает работу, - говорится в ответе пресс-службы управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы», присланном на запрос в редакцию «КП-Петербург».

Закрытие части помещений поможет снизить затраты на эксплуатацию и сократить усилия персонала, который из-за усиленных мер против коронавируса занимается дезинфекцией аэропорта.

Напомним, что с начала марта был введен особый режим пересечения границ России. В связи с этим все международные рейсы выполняются через Москву. В Пулково были отменены десятки рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU