Аптечный рынок Петербурга держат под контролем в условиях коронавируса
Власти города на Неве взялись проверять не только на наличие гречки и туалетной бумаги в магазинах Петербурга, но и не забыли про аптеки. Так, в Комитете по экономической политике и стратегическому планированию прошло заседание, посвящено ценам на лекарства и наличию препаратов.
- Представители аптек отметили, что ситуация на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга стабильная, товарные запасы позволяют с избытком удовлетворить спрос на лекарственные средства, - пишет «Мойка 78».
Участниками мероприятия также стали чиновники из Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Они заявили, что провели мониторинг цен и товарных запасов основных и жизненноважных лекарственных средств. За этими показателями обещают следить ежедневно.
А в ближайшее время пройдет еще одно совещание, на этот раз с крупными поставщиками медпрепаратов в Петербург.
ИСТОЧНИК KP.RU