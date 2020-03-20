2020-03-20T16:45:18+03:00
Общество

Аптечный рынок Петербурга держат под контролем в условиях коронавируса

Об этом заявили представители Смольного
Петр КИБЕР
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Наличие лекарств и цены на них Смольный взял на контроль.Наличие лекарств и цены на них Смольный взял на контроль.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Власти города на Неве взялись проверять не только на наличие гречки и туалетной бумаги в магазинах Петербурга, но и не забыли про аптеки. Так, в Комитете по экономической политике и стратегическому планированию прошло заседание, посвящено ценам на лекарства и наличию препаратов.

- Представители аптек отметили, что ситуация на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга стабильная, товарные запасы позволяют с избытком удовлетворить спрос на лекарственные средства, - пишет «Мойка 78».

Участниками мероприятия также стали чиновники из Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Они заявили, что провели мониторинг цен и товарных запасов основных и жизненноважных лекарственных средств. За этими показателями обещают следить ежедневно.

А в ближайшее время пройдет еще одно совещание, на этот раз с крупными поставщиками медпрепаратов в Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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