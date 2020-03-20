Институт истории обороны и блокады Ленинграда откроют в Петербурге
В Петербурге создадут Институт истории обороны и блокады Ленинграда. Об этом в пятницу, 20 марта, рассказал губернатор города Александр Беглов на церемонии вручения наград за вклад в создание и открытие монумента «Свеча памяти» в Израиле.
- На базе Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке по поручению президента России мы будем создавать институт истории обороны и блокады Ленинграда, - пояснил градоначальник.
23 января в Иерусалиме открылся первый дальнем зарубежье монумент, посвященный подвигу блокадного Ленинграда. На нем изображены символы Ленинграда - Петропавловская крепость, Медный всадник и Израиля - Звезда Давида и менора. В основание заложена капсула с землей Пискаревского мемориального кладбища.
- В него вложено много труда, таланта, народной дипломатии. Хочу поблагодарить всех от имени петербуржцев, ветеранов войны, блокадников, - подчеркнул Беглов.
ИСТОЧНИК KP.RU