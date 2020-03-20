2020-03-20T16:18:48+03:00
Общество

Институт истории обороны и блокады Ленинграда откроют в Петербурге

Он появится на базе мемориального музея, расположенного в Соляном переулке
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге создадут Институт истории обороны и блокады Ленинграда / Фото: СмольныйВ Петербурге создадут Институт истории обороны и блокады Ленинграда / Фото: Смольный
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В Петербурге создадут Институт истории обороны и блокады Ленинграда. Об этом в пятницу, 20 марта, рассказал губернатор города Александр Беглов на церемонии вручения наград за вклад в создание и открытие монумента «Свеча памяти» в Израиле.

- На базе Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке по поручению президента России мы будем создавать институт истории обороны и блокады Ленинграда, - пояснил градоначальник.

23 января в Иерусалиме открылся первый дальнем зарубежье монумент, посвященный подвигу блокадного Ленинграда. На нем изображены символы Ленинграда - Петропавловская крепость, Медный всадник и Израиля - Звезда Давида и менора. В основание заложена капсула с землей Пискаревского мемориального кладбища.

- В него вложено много труда, таланта, народной дипломатии. Хочу поблагодарить всех от имени петербуржцев, ветеранов войны, блокадников, - подчеркнул Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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