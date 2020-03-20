2020-03-20T16:42:35+03:00
Общество

Петербургским школьникам не продлили каникулы из-за коронавируса

В отличие от других регионов, занятия планируют начать 30 марта
Петр КИБЕР
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Петербургским школьникам каникулы пока официально не продлили.Петербургским школьникам каникулы пока официально не продлили.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Родители петербургских школьников в замешательстве. С одной стороны Министр просвещения Сергей Кравцов из-за ситуации с коронавирусом пообещал продлить весенние каникулы с одной недели до трех, а с другой, учителя городских школ раздают записки, в которых говорится о начале занятий по плану – с 30 марта.

- Никакого документа о продлении каникул до 30 марта из комитета не поступало, - приводит текст записки газета «Петербургский дневник».

В самом Комитете по образованию журналистам действительно подтвердили, что принципиального решения о том, что отдых у школьников продлится дольше обычного, пока не приняли.

А вопрос о том, в каком режиме будут работать школы, вузы и прочие образовательные учреждения после 30 марта, пока еще «прорабатывается».

Напомним, что распоряжением губернатора Петербурга от 16 марта весь учебный процесс в школах был переведен «на удаленку».

Стоит отметить, что власти Ленинградской области уже заявили, что дадут детям неделю каникул, а с 30 марта по 12 апреля будет введено дистанционное обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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