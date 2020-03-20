Петербуржцы массово скупают презервативы и игрушки для взрослых

20 Март 2020 2020-03-20T17:51:41+03:00

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Жители Петербурга активно закупаются самыми разнообразными товарами для взрослых, в первую очередь – презервативами. Так говорится в исследовании онлайн-магазина Ozon от 20 марта, который отметил резкий скачек спроса на интимные «штучки».

- Продажи товаров для взрослых в марте выросли на 250 процентов год к году. Аналитики площадки отмечают, что традиционно по окончании гендерных праздников на рынке 18+ наблюдается падение продаж, а сейчас же спрос до сих пор держится на уровне 14 февраля и 8 марта - очевидно, это связано с трендом на сокращение посещения общественных мест и социальных активностей на фоне коронавируса и профилактики вирусных заболеваний, - говорится в исследовании.

Самый пик пришелся на 14-17 марта после того, как ряд работодателей выступили с заявлениями о переводе сотрудников на удаленный режим работы - в эти дни продажи товаров для взрослых на 100 процентов превысили стандартные для этого сезона показатели.

В первую очередь петербуржцы запаслись презервативами и лубрикантами. Причем в 40 процентах заказов клиенты приобретают сразу по 3-5 упаковок.

Вырос интерес на эротические белье и костюмы для ролевых игр. Продажи эротических игр выросли на 70 процентов. Чаще всего горожане выбирают «Камасутру» в виде мини-кубиков.

ИСТОЧНИК KP.RU