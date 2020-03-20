Эпичная авария Mercedes и BMW произошла на Невском проспекте

20 Март 2020 2020-03-20T18:05:36+03:00

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В самом центре Петербурга произошла эпичная авария. Около пяти часов вечера в пятницу, 20 марта, на пересечении Невского проспекта, дом 146, и Полтавской улицы столкнулись две иномарки: голубой Mercedes и черный BMW. Автомобили ударились боками и разлетелись в разные стороны, прямо на тротуары.

- Видела эту аварию. Черный пытался голубого обогнать и в итоге влетел ему в бочину, дальше они разлетелись в разные стороны. Голубой ехал по своей полосе с нормальной скоростью. Черный ехал очень быстро и чуть в людей не влетел, они в полуметре от него проходили, - рассказала с места событий о ситуации очевидица.

В результате удар оказался не очень сильным. Машины больше всего пострадали из-за того, что врезались в столбы. Также на Невском и Полтавской образовалась большая пробка.

По данным управления ГИБДД, из людей никто не пострадал. На данный момент проводится проверка.

Эпичное ДТП Mercedes и BMW на Невском проспекте .

ИСТОЧНИК KP.RU