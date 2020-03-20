Весенние смены в детских лагерях Ленобласти все же отменили

20 Март 2020 2020-03-20T19:55:05+03:00

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В Ленобласти приняли решение все же отменить весенние смены в детских лагерях. Еще утром 20 марта появилась информация, что ребят из региона планировали спрятать подальше от опасного коронавируса. Чиновники даже планировали не пускать к детям посетителей. Но к вечеру пятницы все поменялось. Оперативный штаб Министерства просвещения принял решение не рисковать здоровьем школьников.

- Ленинградская область вынуждена отменить весенние смены в детских лагерях. Ранее регион готовился принять смены в трех подведомственных правительству области оздоровительных лагерях с 21 марта, - рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти.

Напомним, такое же решение приняли и власти Петербурга. Во время удлиненных до трех недель каникул оздоровительные детские лагеря в городе работать не будут.

Добавим, что на 20 марта в больнице имени Боткина находится 321 пациент, в том числе 18 детей с подозрением на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU