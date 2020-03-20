2020-03-20T20:17:45+03:00
Дом. Семья

Чайки заполонили парк 300-летия

По неизвестной причине птицы облюбовали почти все газоны
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В парке 300-летия Петербурга замечены "банды" чаек. Фото: vk.com/lahta_spbВ парке 300-летия Петербурга замечены "банды" чаек. Фото: vk.com/lahta_spb
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В сообществе «Лахта Онлайн | Приморский район» во «Вконтакте» поделились фотографиями необычного нашествия чаек в парке 300-летия Петербурга. По неизвестной причине птицы облюбовали себе почти все газоны. Компания голубей, ворон и воробьев наверняка удивилась незваным гостям, оккупировавшим их территорию. Борьба за хлебушек стала еще напряженнее.

Местные жители и посетители парка обсудили в комментариях необычную миграцию чаек, бросивших на время Финский залив. Не обошлось и без юмора.

- Червячки вылезают!

- Они там пережидали ветрище на Финском заливе. Спугнешь их, так перелетают и садятся снова.

- Когда в роту посылка пришла!

Петербург вообще богат на необычных гостей наших меньших. Нередко в городе видят резвых ласок, особенно в Приморском районе. Частые гости города на Неве и бобры, любящие обгладывать пеньки.

Нашествие птиц обсудили в соцсетях. Фото: vk.com/lahta_spb

Нашествие птиц обсудили в соцсетях. Фото: vk.com/lahta_spb

ИСТОЧНИК KP.RU

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