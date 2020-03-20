«Не лечил больных с пролежнями, чтобы разбогатеть»: Замдиректора психоинтерната заработал 5 миллионов на инвалидах

20 Март 2020 2020-03-20T21:22:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместителя директора Психоневрологического интерната №9 в Петербурге обвиняют незаконном обогащении на собственных пациентах-инвалидах. На мужчину уже завели две уголовные статьи – за получение особо крупной взятки и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Следствие полагает, что замдиректора лично получил от своего сообщника не менее 5,5 млн рублей. Но есть важнейший нюанс – эти деньги злоумышленники сняли со счетов недееспособных пациентов, проживающих в медучреждении. На бумаге все было чисто, ведь средства шли якобы на покупку белкового питания.

Вдобавок мужчина подозревается в получении взятки размером около полумиллиона рублей. Эти деньги шли на оплату услуг недешевых ресторанов. Замдиректора сам лакомился едой и угощал своих коллег по психоинтернату, помогавших похищать сбережения пациентов путем оформления различных документов.

При этом в Instagram психоинтерната публикуются сплошь позитивные новости и благодарные пациенты. Фото: instagram.com/pni9spb

Естественно, от действий нерадивых врачей пострадали больные учреждения, как считает следствие. У одного из пациентов под конец 2019 года образовались глубокие пролежни. О лечении не было и речи.

- Следователи полагают, что замдиректора не лечил больных, чтобы разбогатеть. В штате психоневрологического интерната отсутствовал врач-хирург, но начальник все равно дал указание своим сотрудникам не госпитализировать больного с пролежнями. Затем в истории болезни пациента появились ложные сведения о его осмотре и консультации хирурга, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

19 марта горе-руководителя задержали, тут же ему предъявили обвинение. Мужчина свою вину отрицает. Срок его задержания продлили еще на три дня по просьбе защиты, которая собирает материалы, положительно характеризующие личность замдиректора.

ИСТОЧНИК KP.RU