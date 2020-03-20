Мобильный пункт проверки на коронавирус в Пулково дает результаты анализа уже через сутки

20 Март 2020 2020-03-20T22:35:17+03:00

Первый мобильный пункт проверки на коронавирус в Пулково зарекомендовал себя за дебютный день работы. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Стало известно, что первый мобильный пункт проверки на коронавирус в Пулково даст результаты анализа через день, а то и в течение суток. Напомним, ранее «Комсомолка» выяснила, что ожидание окончания теста на опасную инфекцию в рядовой больнице может растянуться до трех недель.

За первый день работы передвижного пункта около 300 гостей аэропорта Петербурга проверили свое здоровье. Результат тестирования затем удобно высылают на электронную почту или по смс.

За день специалисты могут проверить здоровье до 1 тысячи гостей аэропорта.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Зараженные коронавирусом прибывали в Петербург именно через этот выход из воздушной гавани, поэтому мобильный пункт находится здесь. Это абсолютно добровольная история. Пассажир прилетает, узнает об услуге от Роспотребнадзора, сканирует QR-код на нашем стенде, попадает на сайт, где заполняет анкету. Затем он проходит в пункт приема анализов, где у него берут мазки, которые потом отправляются в лабораторию, - рассказал Анатолий Харченко, заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Петербурге».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/767809" frameborder="0"></iframe> В Пулково открылся мобильный пункт сдачи анализов для диагностики коронавирусной инфекции.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU