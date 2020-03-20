2020-03-20T23:00:16+03:00
Общество

Погода на субботу 21 марта: В Петербурге легкий мороз, а в Ленобласти холода до минус 14

Зима на время вернется в город и регион, принеся с собой холод, снег и солнце
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге и Ленобласти на предпоследних мартовских выходных ожидается мороз.В Петербурге и Ленобласти на предпоследних мартовских выходных ожидается мороз.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Зима на время вернется в регион, ведь уже в субботу 21 марта в Ленобласти прогнозируют местами до минус 14 градусов по Цельсию. Кое-где можно будет заметить небольшой снег. А небо «захватит» переменная облачность.

- Температура воздуха ночью составит от -4 до -9 градусов, местами до минус 14, а днем от +2 до -3 градусов. Ветер северный, северо-восточный умеренный. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщают синоптики из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Что касается Петербурга, то здесь погода благосклоннее. Утром и днем, правда, ожидается местами небольшой снег. Зато ночью температура опустится не так сильно, как в регионе: всего от -4 до -6 градусов по Цельсию. А днем потеплеет до +2 градусов, хоть и с присутствием порывов ветра до 11 м/с. Солнце обещает временами выглядывать из облаков. При этом на дорогах Северной столицы, как и в области, может встречаться гололедица, о чем предупреждают в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода на субботу 21 марта: В Петербурге легкий мороз, а в Ленобласти холода до минус 14
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