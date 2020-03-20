Резервный фонд Петербурга дополнят деньгами для «иных мероприятий»

20 Март 2020 2020-03-20T23:28:03+03:00

Новые средства могут пойти на борьбу с распространением коронавируса

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Резервный фонд Петербурга собираются дополнить для того, чтобы иметь про запас средства для борьбы с коронавирусом. Соответствующий проект постановления об изменении в городском законе о бюджете появился на сайте антикоррупционной экспертизы Смольного. Напомним, деньги из резервного фонда правительства Петербурга идут на обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и ситуаций, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС.

Новое дополнение закона, направленное, преимущественно, на пандемию коронавируса звучит следующим образом.

- Пункт 3 статьи 20 закона «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» дополнить словами «направляются... также на иные мероприятия», - гласит проект постановления.

При этом пополнять резервный фонд после принятия поправок можно будет через постановление правительства.

Добавим, что ранее «Комсомолка» писала, как именно Смольный собирается помочь петербургским бизнесменам не разориться из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU