2020-03-21T01:01:07+03:00
Авто

Сезон ремонта дорог стартовал в Петербурге

Дорожники начали с Шлиссельбургского проспекта
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге с 20 марта начался сезон ремонта дорог.В Петербурге с 20 марта начался сезон ремонта дорог.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга поспешил сообщить, что с 20 марта в городе стартовал сезон ремонта дорог. Первые работы уже ведутся на Шлиссельбургском проспекте. Там подлатают 5 километров проезжей части, тротуаров и частично заменят бортовой камень.

- В связи с этим движение для транспорта будет ограничено с 20 марта по 2 апреля, с 3 по 12 апреля, с 13 по 18 апреля, а также с 19 по 30 апреля по Шлиссельбургскому проспекту от улицы Дмитрия Устинова до Славянского моста, - предупреждает пресс-служба Смольного.

Далее с субботы 21 марта дорожники займутся ремонтом тротуаров и благоустройством на улице Оптовиков. Движение машин закроют по некоторым боковым проездам.

- На период с 21 марта по 4 апреля двигаться запрещено по боковому проезду четной стороны улицы Оптиков от улицы Никифорова до Яхтенной улицы. А с 5 по 14 апреля – по боковому проезду нечетной стороны улицы Оптиков от Туристской улицы до Шуваловского проспекта, - сообщают в Смольном.

Добавим, что на ремонт дорог в 2020 году в Петербурге выделили 7 миллиардов рублей. Повезло 78 адресам. Напомним, к концу марта власти определят подрядчика, который займется ремонтом улиц на севере города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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