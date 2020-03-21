Следователи нагрянули с проверкой на завод по переработке мусора в Янино

21 Март 2020 2020-03-21T01:28:04+03:00

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На завод по переработке бытовых отходов, находящийся в поселке Янино во Всеволожском районе Ленобласти, нагрянули следователи. Поводом этого стали материалы в СМИ, в которых говорилось об опасных веществах в воздухе и воде рядом с мусором на предприятии. Жители поселка без остановки жалуются на свое здоровье из-за ухудшения экологии в районе.

Проверка организована по личному поручению Александра Бастрыкина. Фото: lenobl.sledcom.ru

Все это дошло до главы СК России Александра Бастрыкина, котоырй поручил провести незамедлительную проверку подозрительного завода.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа с участием криминалистов. Они дадут юридическую оценку действиям или бездействию сотрудников завода, ответственных за возможное загрязнение окружающей среды. Только по результатам проверки примут процессуальное решение, - отмечают в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU