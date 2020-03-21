2020-03-21T01:49:05+03:00
Происшествия

Житель Луги забил своего родственника ножом, штыковой лопатой и топором

Прокуратура просит отправить его на принудительное лечение в психбольницу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Ленобласти житель Луги жестоко забил до смерти своего родственника-собутыльника.В Ленобласти житель Луги жестоко забил до смерти своего родственника-собутыльника.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Прокуратура потребовала отправить в психбольницу жителя Луги, который жестоко забил до смерти своего родственника. На 36-летнего мужчину завели уголовное дело по статье за убийство. Следствие полагает, что пара распивала алкогольные напитки, находясь в некой квартире в период с 20 по 22 сентября 2019 года.

- Между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый, используя нож, штыковую лопату и топор, нанес родственнику множество ударов по голове, лицу, шее и в область груди. Смерть пострадавшего наступила на месте. В ходе расследования психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина нуждается в принудительном лечении врачей в стационаре, - передает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Уголовное дело уже направлено в Лужский городской суд. Ожидать психбольницу мужчина будет, находясь под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Луги забил своего родственника ножом, штыковой лопатой и топором
Следователи нагрянули с проверкой на завод по переработке мусора в Янино
Сезон ремонта дорог стартовал в Петербурге
«Мам!»: Спасенный с Финского залива тюлененок закричал человеческим голосом
Резервный фонд Петербурга дополнят деньгами для «иных мероприятий»
Погода на субботу 21 марта: В Петербурге легкий мороз, а в Ленобласти холода до минус 14
Мобильный пункт проверки на коронавирус в Пулково дает результаты анализа уже через сутки
За нарушителями карантина по коронавирусу в Петербурге следят 40 тысяч камер видеонаблюдения
«Не лечил больных с пролежнями, чтобы разбогатеть»: Замдиректора психинтерната заработал 5 миллионов на инвалидах
Милонов призвал отправить всех проституток в тюрьму на время коронавируса
Чайки заполонили парк 300-летия
Весенние смены в детских лагерях Ленобласти все же отменили
Второй случай контактного заражения коронавирусом зафиксировали в Петербурге
В Смольном придумали, как помочь бизнесменам во время коронавируса
МФЦ перевела часть госуслуг в онлайн-режим
Эпичная авария Mercedes и BMW произошла на Невском проспекте
Петербуржцы массово скупают презервативы и игрушки для взрослых