Житель Луги забил своего родственника ножом, штыковой лопатой и топором

21 Март 2020 2020-03-21T01:49:05+03:00

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Прокуратура потребовала отправить в психбольницу жителя Луги, который жестоко забил до смерти своего родственника. На 36-летнего мужчину завели уголовное дело по статье за убийство. Следствие полагает, что пара распивала алкогольные напитки, находясь в некой квартире в период с 20 по 22 сентября 2019 года.

- Между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый, используя нож, штыковую лопату и топор, нанес родственнику множество ударов по голове, лицу, шее и в область груди. Смерть пострадавшего наступила на месте. В ходе расследования психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина нуждается в принудительном лечении врачей в стационаре, - передает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Уголовное дело уже направлено в Лужский городской суд. Ожидать психбольницу мужчина будет, находясь под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU