2020-03-21T09:34:00+03:00
Общество

Метро Петербурга закупит подъемники для инвалидов за 19 млн рублей

Их планируют установить на станциях «Девяткино» и «Ленинский проспект»
Евгения МОСКВИНА
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Метро Петербурга оборудует две станции новыми подъемниками для инвалидов.Метро Петербурга оборудует две станции новыми подъемниками для инвалидов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербургская подземка планирует приобрести специальное оборудование для перемещения инвалидов для двух станций «красной» ветки – «Девяткино» и «Ленинский проспект». Такая информация следует из данных сайта госзакупок, где объявлен конкурс на закупку и установку подъемных платформ. Начальная цена контракта составляет 19,2 миллионов рублей.

Отмечается, что участвовать в аукционе смогут только субъекты малого и среднего предпринимательства. Выберут подрядчика выберут 15 апреля.

Напомним, что в петербургском метро маломобильным группам населения помогает специальное подразделение. Дежурные сотрудники сопровождают инвалидов от входа в вестибюль станции и до посадки в вагон поезда, после чего заявка передается на станцию назначения, и там пассажира встречает другой дежурный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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