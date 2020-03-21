Только 3 процента офисных работников Петербурга ушли на «удаленку» из-за коронавируса

21 Март 2020 2020-03-21T10:29:52+03:00

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В Петербурге далеко не все офисы последовали рекомендациям перевести работников на «удаленку», чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции. Как выяснил сервис Работа.ру, 85 процентов петербуржцев все еще трудятся как обычно. И только 3 процента отправились работать дистанционно.

– Большинство участников опроса из города на Неве (85%) отметили, что они по-прежнему продолжают ходить на работу. Еще 5% респондентов рассказали, что у них в компании переход на «удаленку» носит рекомендательный характер. А 7% опрошенных жителей Санкт-Петербурга указали, что в их компании на дистанционную работу перевели только некоторые департаменты и отделы, – отметили в пресс-службе Работа.ру.

Отмечается, что в исследовании приняли участие больше 760 пользователей их сайта из Северной столицы. А данные по Петербургу совпали с общероссийскими - по всей стране офисы пока не спешат работать удаленно.

ИСТОЧНИК KP.RU