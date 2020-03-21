2020-03-21T11:01:40+03:00
Происшествия

В Петербурге задержали мужчину, который приставал к школьницам в примерочных

В магазинах одежды за девочками подглядывал инженер-геодезист
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге задержали подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетних девочек.В Петербурге задержали подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетних девочек.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники Управления уголовного розыска в Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в разврате в торговых центрах. Им оказался 32-летний инженер-геодезист, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, именно он вечером 9 марта подглядывал за 13-летней девочкой в примерочной магазина одежды в крупном ТЦ, после чего скрылся из виду.

- По данному факту ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия), - отметили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Кроме того, геодезиста подозревают в подобной ситуации, которая произошла год назад в примерочной того же магазина с 16-летней школьницей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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