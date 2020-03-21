Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Московском районе Петербурга
Авария с иномаркой и микроавтобусом произошла в Петербурге утром в субботу, 21 марта. Как сообщили очевидцы в группе в соцсети ВКонтакте «ДТП и ЧП | Петербург», случилось это на повороте с Витебского проспекта на Кузнецовскую улицу.
- Тойота завалила поворачивающий налево с Витебского на Кузнецовскую микроавтобус, - отметили очевидцы в соцсети.
Микроавтобус после удара перевернулся на бок. По предварительным данным, в ДТП пострадали сразу трое человек. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, травмы средней степени тяжести получили 23-летний водитель иномарки и его пассажир такого же возраста.
Мужчина за рулем микроавтобуса, по предварительной информации, получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Информация уточняется. По факту аварии полиция уже проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU