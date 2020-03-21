2020-03-21T11:26:25+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Московском районе Петербурга

Авария произошла на повороте с Витебского проспекта на Кузнецовскую улицу
Евгения МОСКВИНА
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В Московском районе иномарка столкнулась с микроавтобусом. Фото: vk.com/spb_todayВ Московском районе иномарка столкнулась с микроавтобусом. Фото: vk.com/spb_today
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Авария с иномаркой и микроавтобусом произошла в Петербурге утром в субботу, 21 марта. Как сообщили очевидцы в группе в соцсети ВКонтакте «ДТП и ЧП | Петербург», случилось это на повороте с Витебского проспекта на Кузнецовскую улицу.

- Тойота завалила поворачивающий налево с Витебского на Кузнецовскую микроавтобус, - отметили очевидцы в соцсети.

Микроавтобус после удара перевернулся на бок. По предварительным данным, в ДТП пострадали сразу трое человек. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, травмы средней степени тяжести получили 23-летний водитель иномарки и его пассажир такого же возраста.

Мужчина за рулем микроавтобуса, по предварительной информации, получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Информация уточняется. По факту аварии полиция уже проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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