2020-03-21T12:13:42+03:00
Происшествия

Трое мужчин открыли стрельбу по иномарке в Выборге

По факту произошедшего завели уголовное дело
Евгения МОСКВИНА
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Полиция разыскивает устроивших стрельбу в Ленобласти.Полиция разыскивает устроивших стрельбу в Ленобласти.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Накануне вечером, 20 марта, на улице Большая Каменка в Выборге неизвестные открыли стрельбу. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, это были трое человек на автомобилях «Фольксваген Пассат» и «Шевроле Лачети». Стреляли неизвестные прямо по еще одной машине – «Форду», в котором находится 39-летний местный житель. На месте полицейские нашли 11 гильз.

- В результате инцидента пострадавших нет, автомобиль получил повреждения. Злоумышленники с места происшествия скрылись, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По факту произошедшего уже возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. А стрелявших разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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