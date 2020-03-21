2020-03-21T13:15:45+03:00
Общество

Женская команда «Зенит» сдала тест на коронавирус

О результат девушки сообщили своим болельщикам в соцсети
Евгения МОСКВИНА
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Женский "Зенит" проверился на коронавирус.Женский "Зенит" проверился на коронавирус.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Состав женского футбольного клуба «Зенит» в Петербурге решил провериться на коронавирус и сдал тест. Об этом рассказали в официальной группе команды в соцсети. Результаты девушек в сине-бело-голубой форме явно порадовали - коронавируса у них не нашли.

- Согласно результатам анализов женского состава «Зенита», инфекция COVID-19 не выявлена, - отметили в группе в соцсети.

Правда, отсутствие новой болезни не поможет спортсменкам в ближайшее время посоревноваться с соперницами. Ранее Российский футбольный союз отложил старт чемпионата России среди женских команд в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Отмену или перенос пережили практически все спортивные события по всему миру. В том числе и Евро-2020, матчи которого должны были пройти в Петербурге.

Напомним, что о создании женской профессиональной команды «Зенит» было объявлено 21 января. Затем петербуржцы заметили девушек на Дворцовой площади с фотосессией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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