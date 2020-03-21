Три трамвая изменят маршрут на выходных в Петербурге

21 Март 2020 2020-03-21T14:00:33+03:00

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Трамваи №№ 21, 55 и 58 изменят свой маршрут из-за реконструкции кабельной сети. С 01:00 часов 21 марта и до 5:00 утра 23 марта трамвайное движение по проспекту Энгельса будет закрыто, сообщает «Горэлектротранс». Так, в течение субботы и воскресенья три маршрута будут огибать участок с работами.

Трамвая поедут следующим образом. Маршрут №21 от конечной станции «Приморский проспект» поедет по действующей трассе до Выборгского шоссе, далее по Выборгскому шоссе до станции метро «Озерки». А обратно проследует по проспекту Луначарского и Энгельса.

Трамвай №55 поедет от остановки «Улица Шаврова» по действующей трассе до Энгельса, далее по самому проспекту, Выборгскому шоссе и до станции метро «Озерки». Обратно – по Луначарского. Маршрут №58 проследует от остановки «Улица Жени Егоровой» по действующей трассе до проспекта Луначарского и далее по нему, затем по проспекту Культуры до остановки «Проспект Культуры».

ИСТОЧНИК KP.RU