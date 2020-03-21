2020-03-21T15:22:50+03:00
Происшествия

Собачник ранил ножом водителя на Софьи Ковалевской в Петербурге

В конфликте мужчин разбирается полиция
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге выгуливавший собаку мужчина ранил ножом водителя авто.В Петербурге выгуливавший собаку мужчина ранил ножом водителя авто.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Накануне вечером, 20 марта, на улице Софьи Ковалевской в Петербурге произошел конфликт между двумя мужчинами, который закончился поножовщиной. Свидетелем этого стал петербуржец, который около 21:35 вечера обратился в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Как выяснилось, что-то не поделили между собой мужчина, выгуливавший собаку, и водитель «Митсубиши». После чего собачник пошел на автомобилиста с ножом – сначала порезал шины иномарки, а затем ранил вышедшего из салона водителя.

- После этого злоумышленник скрылся. Водителю оказана медицинская помощь. Сотрудники полиции разыскивают скрывшегося участника конфликта, - отметили в пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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