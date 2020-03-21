Более 9 тысяч человек сдали анализ на коронавирус в Петербурге

21 Март 2020 2020-03-21T15:46:41+03:00

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В Петербурге тест на новую инфекцию COVID-19 сдали более 9 тысяч человек. Такие данные привели в Смольном во время открытия информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в субботу, 21 марта. В поликлиники города, которые стали принимать такие анализы, самостоятельно обратилось уже больше 3,5 тысяч человек. Всего в Петербурге тест на коронавирус сделали 9387 людям.

Сейчас в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус находятся 340 пациентов, среди них 19 детей. На лечении там же с подтвержденным коронавирусом всего 12 пациентов из Петербурга и один человек из Ленинградской области. Всего в Северной столице было зафиксировано 14 случаев коронавируса, двоих пациентов уже выписали. Это студент из Милана Рикардо Пизатти и 23-летняя петербурженка, попавшая в больницу после отдыха в той же Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU