В Ленобласти ожидаются морозы до минус 18 градусов

21 Март 2020 2020-03-21T18:06:14+03:00

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После аномально теплой зимы вторая половина марта удивит жителей Ленобласти морозами. Уже в ближайшие дни на территории региона ожидается значительное похолодание. Об этом жителей Ленобласти предупреждает МЧС. Так, по данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 22 марта по Ленинградской области ожидается понижение температуры воздуха до минус 12 градусов. А местами может дойти и до минус 18.

В воскресенье в регионе будет малооблачно и без существенных осадков. Сильного ветра синоптики тоже не обещают.

Вместе с этим на дорогах ожидается гололедица. В МЧС просят жителей Ленобласти быть особенно внимательными и аккуратными за рулем. Кроме того, напоминают и рыбакам, что выход на неокрепший лед опасен для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU