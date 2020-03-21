Три бытовки загорелись на Выборгском шоссе в Петербурге

21 Март 2020 2020-03-21T19:01:00+03:00

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В субботу, 21 марта, произошел пожар в Выборгском районе Петербурга. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу, огонь охватил три бытовки в районе дома 200 по Выборгскому шоссе. Сообщение о пожаре поступило в 17:38, а к 18:07 огонь был локализован. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Тем временем дым от пожара заметили и местные жители. Очевидцы уже поделились кадрами в группе соцсети ВКонтакте «ДТП и ЧП | Петербург». А в комментариях тут собралось обсуждение.

- Пожар на углу перекрестка Суздальского и Выборгского шоссе, - сообщил пользователь в соцсети.

- Дым белый, тушить уже, видимо, начали, - отметил в комментариях другой пользователь.

ИСТОЧНИК KP.RU