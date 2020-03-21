2020-03-21T19:14:34+03:00
Общество

Два новых случая коронавируса в Петербурге оказались «завозными» из Европы

Комздрав города рассказал о двух новых пациентах с опасной инфекцией
Евгения МОСКВИНА
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Два новых пациента с коронавирусом появились в Боткинской больнице в Петербурге 21 марта.Два новых пациента с коронавирусом появились в Боткинской больнице в Петербурге 21 марта.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге 21 марта 2020 года подтвердили еще два новых случая коронавирусной инфекции. Стали известны подробности о пациентах. Это две молодые женщины-туристки: одной – 32 года, второй – 22. Первая вернулась из Австрии 12 марта, а 18 марта с симптомами ОРВИ была госпитализирована в Боткинскую больницу. Как отметили в комитете по здравоохранению, она находится в удовлетворительном состоянии.

Вторая девушка была в Германии и Чехии, а в Петербург вернулась 7 марта. И 19 марта с симптомами ОРВИ была госпитализирована в больницу Боткина. Она также находится в удовлетворительном состоянии.

В общей сложности сегодня в Петербурге на лечении в стационаре находятся 14 петербуржцев в коронавирусом. Всего в городе было зарегистрировано 16 случаев COVID-19, два пацента успешно вылечились и выписались из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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