В роддомах Петербурга усилили меры защиты от инфекций

21 Март 2020 2020-03-21T21:06:02+03:00

Для беременных с коронавирусом в Боткинской открыли специальное отделение

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В роддомах Петербурга ввели дополнительные меры контроля за здоровьем сотрудников, а также прекратили допуск посетителей к мамам с новорожденными, сообщает пресс-служба Смольного. Это необходимые меры защиты в связи с ситуацией коронавируса. Кроме того, качественная уборка по вирусному режиму в помещениях роддомов и женских консультаций проводится каждые 2 часа.

- Прием проводится через специальные фильтр-боксы. Введен масочный режим, - добавили в пресс-службе Смольного.

В субботу, 21 марта, в объезда Московского района губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Родильный дом №19 и проверил, как выполняются меры защиты по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, в случае если беременным женщинам в Петербурге подтвердят коронавирус, они смогут получить помощь в Боткинской больнице, где город открыл профильное отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU