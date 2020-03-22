Патроны и гранаты времен войны обнаружили в Петербурге при строительстве жилого дома
Ржавые предметы, напоминающие боеприпасы времен Великой Отечественной войны, были обнаружены в ходе земляных работ при строительстве жилого дома на Красносельском шоссе в посёлке Стрельна. Об этом, как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО, стало известно днем 21 марта. Стройку пришлось временно остановить, рабочих эвакуировать.
На место происшествия оперативно прибыла дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии.
- Обследовав находку, специалисты-взрывотехники установили, что это несколько патронов и семь осколочных ручных гранат РГД-33, в корпусе которых содержится разрывной заряд, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Опасные боеприпасы уничтожили на специализированном полигоне в Ленинградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU