2020-03-22T10:56:26+03:00
Происшествия

Патроны и гранаты времен войны обнаружили в Петербурге при строительстве жилого дома

Опасную находку уничтожили сотрудники ОМОН
Алина ЧЕМЕРИС
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ Росгвардии по СПб и ЛОФото: предоставлено пресс-службой ГУ Росгвардии по СПб и ЛОФото: Предоставлено
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Ржавые предметы, напоминающие боеприпасы времен Великой Отечественной войны, были обнаружены в ходе земляных работ при строительстве жилого дома на Красносельском шоссе в посёлке Стрельна. Об этом, как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО, стало известно днем 21 марта. Стройку пришлось временно остановить, рабочих эвакуировать.

На место происшествия оперативно прибыла дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии.

- Обследовав находку, специалисты-взрывотехники установили, что это несколько патронов и семь осколочных ручных гранат РГД-33, в корпусе которых содержится разрывной заряд, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Опасные боеприпасы уничтожили на специализированном полигоне в Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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