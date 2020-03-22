2020-03-22T11:22:43+03:00
Общество

Воскресенье порадует петербуржцев солнечной погодой

Существенных осадков в городе на Неве не ожидается
Алина ЧЕМЕРИС
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В Петербурге сегодня солнечноВ Петербурге сегодня солнечноФото: Олег ЗОЛОТО
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В Северной столице сегодня снова солнечно. Днем температура воздуха поднимется до двух градусов тепла. Об этом сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ночь на 23 марта местами похолодает до -10 градусов, а днем потеплеет до +6. В понедельник осадков и сильного ветра не предвидится.

А вот жителям Ленобласти рекомендуют быть осторожнее: этой ночью в некоторых районах вновь ожидаются морозы до -18 градусов. На дорогах местами гололедица. Однако сегодня днем погода порадует: синоптики обещают малую облачность, отсутствие осадков и слабый северо-восточный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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