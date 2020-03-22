Житель Ленобласти случайно нашел в своей квартире «Браунинг» образца 1906 года

22 Март 2020 2020-03-22T12:23:05+03:00

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Необычную находку сделал житель Выборга, решив вскрыть настил пола в своей квартире. Там-то его и поджидал сюрприз. Карманный малогабаритный пистолет «FN BROWNING» образца 1906 был бережно завернут в тряпочку, когда мужчина его обнаружил. К историческому оружию калибра 6,35 мм прилагался один пустой магазин. Мужчина сразу позвонил в полицию и рассказал о своей находке.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, квартиру, в которой оказался неожиданный тайник, житель Выборга приобрел в 2017 году.

— Пистолет передан на экспертизу, полиция проводит проверку по факту обнаружения оружия, — передает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU