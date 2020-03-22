2020-03-22T16:27:48+03:00
Общество

Коронавирус в Петербурге, ситуация на утро 22 марта 2020 года: на лечении в стационаре находятся 15 человек

Об этом сообщает оперативный штаб в городе на Неве
Алина ЧЕМЕРИС
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14 петербуржцев и одна жительница Ленобласти сейчас лечатся от COVID-1914 петербуржцев и одна жительница Ленобласти сейчас лечатся от COVID-19Фото: Артем КИЛЬКИН
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Ситуация по коронавирусу на утро 22 марта 2020 года в Санкт-Петербурге остается стабильной, под контролем правительства и Роспотребнадзора. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге подтверждены два новых случая заражения коронавирусом. Таким образом в стационаре сейчас лечатся 14 петербуржцев и жительница Ленинградской области.

Как сообщили в оперативном штабе по коронавирусу, который создан в Санкт-Петербурге, 22 марта в Боткинской больнице находятся 315 пациентов, в том числе 20 детей.

- По-прежнему, вопросы, связанные с пандемией коронавируса, люди все чаще задают специалистам по горячей линии, - пояснили в штабе. - Так, по последним данным, в службу экстренных вызовов «112» за сутки поступило свыше тысячи обращений от жителей.

Напомним, за ценами на гречу и фейками о коронавирусе в Петербурге следят в мониторинговом центре (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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